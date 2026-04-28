Uganda detiene a 231 inmigrantes irregulares en su territorio, la mayoría asiáticos

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Nairobi, 28 abr (EFE).- Las autoridades de Uganda detuvieron a 231 inmigrantes irregulares, la mayoría de ellos ciudadanos de países asiáticos, en dos operaciones realizadas el lunes, informó este martes el Control Nacional de Ciudadanía e Inmigración (DCICUg) ugandés.

«Los 231 individuos arrestados en estos dos operativos se encuentran actualmente bajo un riguroso proceso de control y procesamiento», indicó el DCICUg en su cuenta de la red social X.

En el primer operativo, llevado a cabo en el distrito de Adjumani (norte), fueron detenidos 62 nigerianos que participaban en el funcionamiento de una iglesia local sin un permiso de trabajo.

Un segundo operativo en el área Bukoto-Ntinda en Kampala llevó a la detención de 169 ciudadanos que residían en un complejo de apartamentos sin estatus migratorio válido, entre los que había ciudadanos de Pakistán, India, Bangladesh, Ghana, Myanmar, Etiopía, Sri Lanka, Camboya, Tailandia, Nepal, Indonesia y Malasia, y carecían de «toda forma de identificación».

Este grupo incluía a 36 mujeres y operaba desde un complejo de apartamentos «altamente restringido y autosuficiente», equipado con su propio restaurante e instalaciones internas diseñadas para restringir el movimiento y asegurar un «enfoque total» en operaciones ilícitas.

Durante el registro, los agentes recuperaron un «importante» arsenal de computadoras y equipos informáticos utilizados para facilitar juegos de azar ilegales, apuestas y estafas organizadas.

«Algunos individuos han afirmado que fueron trasladados a Uganda con promesas de empleo. Otros estaban involucrados en actividades de ciberestafa. Unos pocos fueron encontrados en posesión de materiales que sugieren su participación en otras actividades criminales», añadió el DCICUg. EFE

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