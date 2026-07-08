Uganda envía unos 50 expertos a la RDC para reforzar la respuesta al ébola

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Nairobi, 8 jul (EFE).- Uganda envió unos 50 expertos en materia sanitaria a la República Democrática del Congo (RDC), donde apoyarán la respuesta al brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, confirmó el ministro de Salud ugandés, Chris Baryomunsi.

Durante una visita el martes a Bunia, capital de la provincia de Ituri y epicentro de la epidemia, Baryomunsi también anunció un apoyo logístico y la creación de centros de tratamiento en las zonas fronterizas entre ambos países, según informaron este miércoles medios congoleños.

Estos 50 expertos ya se encuentran desplegados, principalmente en la ciudad de Aru (Ituri), donde hay un centro de tratamiento contra el ébola en funcionamiento.

Además, se está instalando otra instalación de este tipo en la localidad de Kasenyi, en la misma provincia.

«Mi llamamiento va dirigido al pueblo congoleño. El ébola es una enfermedad muy peligrosa. Cuanto antes comience el tratamiento, mayores serán las posibilidades de recuperación. En Uganda hemos registrado 20 casos confirmados y solo dos fallecimientos. Esto demuestra que el tratamiento precoz salva vidas», declaró Baryomunsi.

El ministro también dijo que la reapertura de las fronteras dependerá de la evolución de la situación sanitaria, y que se permitirá el paso a camiones de carga, personal sanitario, trabajadores humanitarios y fuerzas de seguridad.

Este apoyo se produce como parte de un memorando de entendimiento sobre cooperación sanitaria firmado el pasado 23 de junio para hacer frente al virus del Ébola, que en la RDC deja ya 580 muertos y 1.780 casos confirmados.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

Se trata ya de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha.

El actual brote tan solo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios; y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

pmc/jgb