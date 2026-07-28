Uganda levanta la suspensión a medios de comunicación independientes tras un mes de cierre

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Kampala, 28 jul (EFE).- Las autoridades de Uganda restauraron este martes las licencias de la cadena de televisión NTV y del periódico Daily Monitor, dos de los medios de comunicación más populares del país, suspendidas desde hace un mes por orden del jefe de las Fuerzas Armadas del país, general Muhoozi Kainerugaba.

“Ahora que volvemos a servir al público, nuestro compromiso seguirá siendo ofrecer un periodismo riguroso y equilibrado en todas nuestras plataformas”, dijo en un comunicado el presidente de Nation Media Group (NMG), Joe Muganda, el conglomerado de medios de comunicación de África Oriental al que pertenecen ambas cabeceras.

La señal de NTV fue interrumpida hacia las 05.00 hora local (02.00 GMT) del pasado 28 de junio, cuando las oficinas centrales de la cadena en Kampala, capital de Uganda, compartidas con Daily Monitor, fueron objeto de una intervención de las fuerzas de seguridad. La medida también afectó a Spark TV, una cadena hermana de NTV.

La reapertura se produce después de varias reuniones entre representantes del conglomerado y Kainerugaba.

“Esta decisión demuestra el valor del diálogo, el respeto mutuo y la cooperación regional”, señaló Taifa Group, principal accionista de NMG, en el documento.

La noche del cierre, Kainerugaba, de 52 años e hijo del presidente ugandés, Yoweri Museveni, celebró la medida en su cuenta de X.

“¡No creo en la libertad de prensa! La prensa debe estar dirigida por los cuadros de la revolución. A partir de ahora, todos los medios de Uganda seguirán las normas”, escribió el hijo de Museveni.

Kainerugaba, que acumula más de 1,3 millones de seguidores en esa plataforma y es conocido por publicar mensajes polémicos, explicó más tarde que había ordenado cerrar ambos medios de comunicación, siguiendo las directrices del presidente ugandés.

Según el jefe militar, los medios participaron en una “campaña sostenida de chantaje contra el Gobierno de Uganda”, al mismo tiempo que promovían “a la oposición y los intereses extranjeros en detrimento de los intereses de los ugandeses”.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció que las fuerzas de seguridad ocuparon entonces la sede del grupo NMG e impidieron la impresión del Daily Monitor y las emisiones habituales de radio y televisión.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) exigió el pasado martes a las autoridades ugandesas que pongan fin «de inmediato» al acoso contra medios de comunicación independientes.

Esta no es la primera vez que NMG sufre un ataque de las autoridades: en 2013, el Gobierno de Museveni, que ocupa el poder desde 1986, cerró durante más de una semana el Daily Monitor y la emisora de radio Dembe FM después de que estos publicaran informaciones sobre un supuesto plan para su sucesión bautizado como «Proyecto Muhoozi».

Aunque Muhoozi mantuvo un perfil público bajo hasta 2021, desde entonces ha ganado notoriedad gracias a publicaciones irreverentes y a menudo agresivas en redes sociales, alimentando las especulaciones sobre la intención de su padre de prepararlo como futuro presidente del país. EFE

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