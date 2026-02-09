Uganda mantiene el cerco policial de la casa del líder opositor Bobi Wine «por seguridad»

Nairobi, 9 feb (EFE).- El portavoz de la Policía de Uganda, Rusoke Kituuma, informó este lunes sobre el mantenimiento por «seguridad» del cerco policial de la casa del líder opositor de Uganda, el cantante Bobi Wine (cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi), en paradero desconocido tras las elecciones del pasado 15 de enero.

«Seguimos teniendo presencia en las inmediaciones de su domicilio. Lo hacemos por razones de seguridad, en beneficio de la seguridad del país», indicó Kituuma durante una rueda de prensa compartida por la Policía ugandesa en su cuenta de la red social Facebook.

Al ser preguntado sobre los delitos cometidos por Bobi Wine, el portavoz se limitó a decir que las fuerzas de seguridad le citarán o detendrán si «comete un delito concreto» y justificó la presencia policial como una «postura operativa con fines de seguridad».

Bobi Wine denunció varios ataques de los militares a su casa en Kampala después de que el Ejército rodease la vivienda e impidiese cualquier movimiento de sus familiares el pasado día 16 de enero, cuando logró escapar del asedio.

La esposa del opositor, Barbie Kyagulanyi, fue hospitalizada el 24 de enero como consecuencia de un asalto a la vivienda, incidente que ocurrió después de que el jefe de las Fuerzas de Defensa de Uganda, el general Muhoozi Kainerugaba, afirmase días antes que reza para que el Ejército mate a Bobi Wine, tras las elecciones que dieron el triunfo a su padre, el presidente Yoweri Museveni.

Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, obtuvo el 71,65 % de los votos en las elecciones del 15 de enero, logrando así un séptimo mandato de cinco años, según la Comisión Electoral.

Bobi Wine, de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 % de los sufragios.

Pero el opositor rechazó estos resultados y denunció un «fraude masivo» en las elecciones, celebradas en medio de un apagón de internet y tras meses de represión de la disidencia. EFE

