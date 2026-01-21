Uganda mantiene en prisión preventiva a activista acusada de divulgar datos de votantes

3 minutos

Nairobi, 21 ene (EFE).- La abogada y activista ugandesa Sarah Bireete, acusada de divulgar datos de votantes de forma ilegal antes de las elecciones del 15 de enero pasado, continuará en prisión preventiva luego de que la Justicia de Uganda pospusiera este miércoles el dictamen sobre su solicitud de fianza hasta el 28 de enero próximo.

«Las presentaciones han sido hechas por la defensa para la concesión de la fianza, así como la objeción por parte de la fiscalía. El tribunal se referirá a las mismas y determinará si los argumentos constituyen una base para la concesión de la fianza o no», declaró la jueza Winnie Nankya Jatiko al posponer la audiencia.

El abogado de Bireete, Jude Byamukama argumentó que la fianza se basó en la presunción de inocencia establecida en la Constitución del país y razones médicas, así como la posibilidad de que sus “fiadores” se hagan cargo de las garantías económicas del proceso.

Sin embargo, la fiscal Joan Keko, afirmó que los motivos médicos no cumplían con el umbral legal para la liberación a menos que se demostrara que el Servicio Penitenciario de Uganda no pudiese manejar la condición de la acusada.

“No es concluyente que ser director ejecutivo implique la capacidad de cumplir con las obligaciones monetarias en caso de fianza”, agregó Keko en referencia al cargo que ostenta Bireete en el Centro para la Gobernanza Constitucional (CCG), una ONG de vigilancia constitucional con sede en Kampala, capital de Uganda.

La activista, bajo custodia desde el 30 de diciembre pasado, enfrenta cargos por “obtener o divulgar datos de votantes pertenecientes a la Comisión Electoral”, un delito que ella ha negado desde su detención.

La CCG consideró que la detención de Bireete busca «silenciar una de las voces más prominentes que exigen rendición de cuentas al Gobierno y constitucionalismo», así como «intimidar» a los activistas que piden transparencia en el proceso electoral.

El presidente Yoweri Museveni, que gobierna desde 1986, fue reelecto por séptima vez consecutiva con el 71,65 % de los votos en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición y ONGs africanas de derechos humanos.

Museveni es el cuarto líder con más años detentando el poder en África, dónde su Gobierno modificó la Constitución dos veces para eliminar límites de edad y mandato.

Su principal rival, el cantante Robert Kygulanyi más conocido como Bobi Wine, de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 % quien rechazó estos resultados y denunció un “fraude masivo”, pero huyó tras una redada policial y se encuentra bajo paradero desconocido. EFE

aam/jgb