Uganda nomina para liderar la ONU a Olara Otunnu, que se suma a otros seis candidatos

Compartir

3 minutos

Nairobi, 26 jul (EFE).- Uganda ha nominado al abogado, exaspirante presidencial de la oposición (2011) y ex alto funcionario de las Naciones Unidas Olara Otunnu como candidato en la carrera para suceder a António Guterres como secretario general de la ONU, informó este domingo el Gobierno ugandés.

Otunnu se convierte así en el séptimo candidato confirmado.

«El embajador Otunnu aporta a esta candidatura más de cuatro décadas de distinguida trayectoria en los más altos niveles de la diplomacia internacional, habiendo desempeñado funciones tanto en el sistema de las Naciones Unidas como en puestos de alta dirección en el ámbito gubernamental, académico y de la sociedad civil», señaló en un comunicado el Ministerio ugandés de Asuntos Exteriores.

«El Gobierno de Uganda está convencido de que la amplia y singular experiencia del embajador Otunnu, que abarca la Secretaría de la ONU, el Consejo de Seguridad, el Gobierno nacional, el ámbito académico y la construcción de la paz a nivel de base, le convierte en una persona idónea para liderar las Naciones Unidas en este momento crítico de los asuntos mundiales», añadió.

Otunnu, de 75 años, ejerció como subsecretario general de la ONU y primer representante especial sobre Niños y Conflictos Armados (1997-2005), un cargo desde el que «logró incluir la protección de los niños afectados por la guerra en la agenda del Consejo de Seguridad» y diseño el régimen de cumplimiento y supervisión adoptado en 2005 por el Consejo, que sigue vigente en la actualidad.

También fue, entre otras funciones, el representante permanente de Uganda ante la ONU (1980-1985) y presidente del Consejo de Seguridad en 1981, cuando introdujo el sistema de votación informal o indicativa para la elección del secretario general, que se ha usado en todas las elecciones de este tipo desde entonces y se conoce como «Fórmula Otunnu».

Otunnu ha ocupado posiciones académicas en universidades de EE.UU. y Francia y presidió la Academia Internacional de la Paz (actualmente, Instituto Internacional de la Paz) entre 1990 y 1998.

Responsabilidades nacionales y premios

A nivel nacional, ejerció como ministro de Asuntos Exteriores de Uganda (1985-1986) y formó parte del Consejo Consultivo Nacional durante el periodo de transición tras el derrocamiento del dictador Idi Amin.

Asimismo, en los últimos años ha codirigido Roco Paco, una iniciativa de consolidación de la paz para el norte de Uganda tras años de conflicto.

El abogado y diplomático ha recibido diferentes reconocimientos, como el Premio de la Paz de Sídney (2005), el Premio Alemán de África (2002) y el Premio de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de Harvard (2007).

Los otros seis aspirantes a suceder a Guterres son la expresidenta de Chile Michelle Bachelet; el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi; la exministra de Exteriores de Ecuador María Fernanda Espinosa; y la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan.

También la embajadora de Barbados ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett; y el expresidente de Senegal Macky Sall.

Se espera que el Consejo de Seguridad alcance en los próximos meses un acuerdo sobre el próximo líder de la ONU y presente una recomendación a la Asamblea General antes del final del mandato de Guterres, cuyo segundo periodo concluye el 31 de diciembre de 2026. EFE

lbg/mb