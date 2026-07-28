Uganda se declara libre de ébola, tras verse afectada por el brote declarado en la RDC

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Nairobi, 28 jul (EFE).- El Gobierno de Uganda declaró este martes el país como «libre de ébola», después de completar la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para notificar el fin del brote que se propagó al territorio ugandés desde la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde fue declarado el pasado 15 de mayo.

«El Ministerio de Sanidad se complace en anunciar que Uganda ha declarado oficialmente el fin del brote de ébola de 2026 (…) La declaración se produce tras la finalización con éxito del periodo obligatorio de monitoreo de 42 días, que comenzó tras el alta del último ciudadano ugandés, un paciente con transmisión local, el 16 de junio de 2026», indicó en un comunicado esta cartera del Ejecutivo. EFE

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