Uganda se declara libre de ébola, tras verse afectada por el brote declarado en la RDC

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Nairobi, 28 jul (EFE).- El Gobierno de Uganda declaró este martes el país como «libre de ébola», después de completar la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para notificar el fin del brote que se propagó al territorio ugandés desde la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde fue declarado el pasado 15 de mayo.

«El Ministerio de Sanidad se complace en anunciar que Uganda ha declarado oficialmente el fin del brote de ébola de 2026 (…). La declaración se produce tras la finalización con éxito del periodo obligatorio de monitoreo de 42 días, que comenzó tras el alta del último ciudadano ugandés, un paciente con transmisión local, el 16 de junio», indicó en un comunicado esta cartera del Ejecutivo.

El Gobierno ugandés dio así por finalizada la epidemia en su territorio, haciendo el cálculo desde el alta del último paciente local, aunque no fue hasta el pasado 16 de julio cuando el último enfermo contagiado de ébola, un ciudadano congoleño, abandonó el hospital en la capital, Kampala.

«El Ministerio reconoce que el criterio tradicional de los 42 días ha prestado un buen servicio a la comunidad mundial de salud pública y sigue siendo una garantía esencial en los brotes en los que la transmisión es incierta y continúa», señaló el comunicado.

Sin embargo, destacó que «a diferencia de los brotes anteriores de ébola en los que se basó la actual política de declaración de 42 días, el brote de ébola de 2026 se originó a raíz de un caso de importación (desde la RDC) plenamente documentado».

Además, «se identificó el origen de la infección, se determinó la vía de introducción, se estableció un vínculo epidemiológico entre todos los casos confirmados, se caracterizaron y reconstruyeron por completo las cadenas de transmisión y todos los contactos identificados fueron puestos en cuarentena (…), y completaron el periodo de monitoreo obligatorio de 21 días», añadió.

Por eso, las autoridades ugandesas consideraron que, en este caso, «un intervalo de tiempo fijo por sí solo puede que ya no sea la única base para determinar que la transmisión ha finalizado».

Dos muertos y 20 casos en Uganda

Uganda ha registrado 20 casos confirmados de ébola desde que la epidemia se propagó desde la RDC, incluidos 15 casos que se consideran importados desde ese país y dejaron dos fallecidos.

El brote fue declarado el pasado 15 de mayo en el este de la RDC, país que ha registrado ya en cinco provincias 1.437 muertos y 3.262 casos confirmados de la enfermedad, según los últimos datos oficiales difundidos este martes.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada, solo por detrás de la que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios; y otra que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

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