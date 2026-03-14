Ukrenergo informa de restricciones energéticas en Ucrania tras último bombardeo ruso

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Berlín, 14 mar (EFE).- La empresa energética ucraniana Ukrenergo informó de que, tras el ataque ruso contra Ucrania registrado en la noche del viernes a este sábado, hay restricciones en el consumo de energía en el país invadido por Rusia.

«En algunas regiones de Ucrania, a partir de las 8.00 (6.00 GMT) se han implementado restricciones para la industria y cortes por horas para todos los consumidores», indicó la empresa a través de su cuenta de ‘Facebook’,

«Estas restricciones se mantendrán hasta el final del día», abundó la compañía, cuyos técnicos trabajan en reparar las consecuencias del ataque, que tuvo como objetivo, entre otros, la infraestructura energética de la región de Kiev.

«Las instalaciones energéticas de varias otras regiones también se vieron afectadas por los bombardeos rusos. Como consecuencia, a primera hora de la mañana hay consumidores sin suministro eléctrico en Kiev y en las regiones de Kiev, Cherkasi, Kirovogrado, Járkov, Zaporiyia y Dnipró», según la firma.

La Fuerza Aérea de Ucrania precisó en su cuenta de Telegram que, en el ataque nocturno ruso contra el territorio de Ucrania, las defensas antiaéreas ucranianas neutralizaron 58 misiles y 402 drones de diferentes tipos.

Se registraron impactos de seis misiles y de 38 drones en once puntos del país invadido por Rusia, además de daños por caída de restos de drones derribados en otros siete lugares.

El ataque ruso dejó en todo el país siete muertos y decenas de herido, según datos provisionales de las autoridades locales. EFE

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