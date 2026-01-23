Ultraderecha e izquierda radical critican la legitimidad de Lecornu y reclaman su censura

2 minutos

París, 23 ene (EFE).- La ultraderecha de Marine Le Pen y la principal fuerza de izquierdas del país, La Francia Insumisa (LFI), pusieron en tela de juicio la legitimidad del Gobierno de Sébastien Lecornu para justificar las mociones de censura que han presentado y que, en principio, no prosperarán.

Este Gobierno «es ilegítimo porque se basa en triquiñuelas, porque carece de mayoría y se limita a gestionar los asuntos corrientes. Los próximos meses serán para usted (Lecornu) el hundimiento, pero lo que es más grave, lo serán para el país», alertó Le Pen, la jefa de filas de los diputados de Agrupación Nacional (RN), el grupo con más diputados en la Asamblea Nacional francesa.

La tres veces candidata a las presidenciales -actualmente inhabilitada para volver a presentarse en 2027 por un caso de corrupción pendiente de que se juzgue en apelación- volvió a pedir elecciones anticipadas y criticó la activación del artículo 49.3 de la Constitución en la parte de ingresos de los presupuestos, lo que permite evitar un voto parlamentario.

«Cuando no hay confianza, no hay más solución más que el arbitraje supremo, y ese arbitraje supremo sólo puede ser el del pueblo», subrayó Le Pen, quien también criticó duramente las cuentas de 2026, en las que el gobierno minoritario de Lecornu tuvo que realizar varias concesiones a los socialistas.

«Este presupuesto es un Chernóbil presupuestario, un cemento que esconde elementos altamente radioactivos», juzgó la líder del RN, quien citó el aumento del gasto público en 37.000 millones de euros.

Éric Coquerel, diputado del LFI, consideró que aprobar las cuentas con el 49.3 es «una estafa», pues, recordó, el propio Lecornu se había comprometido en octubre de 2025, cuando asumió el Ejecutivo, a no recurrir a ese dispositivo.

El presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea recordó que, desde que en 2017 Emmanuel Macron accedió a la presidencia, «la industria retrocede, la inversión retrocede, las condiciones de vida retroceden, con un millón de pobres más», algo, que según el veterano político, estas cuentas agravarán.

El diputado atacó la política fiscal del macronismos, que «ha creado una nueva nobleza, la del dinero» por no tributar de manera justa a las grandes fortunas.

Coquerel también reprobó la actitud de su antiguos socios parlamentarios del Partido Socialista (PS) por permitir que el Ejecutivo de Lecornu siga con vida.

El primer ministro debe dar la réplica a los que presentaron las mociones de censura, que se someterán al voto a continuación. EFE

atc/ac/jgb

(foto) (vídeo)