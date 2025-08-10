Ultraderecha española marca distancia con Iglesia católica por apoyo a colectivo musulmán

2 minutos

Madrid, 10 ago (EFE).- El líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal, ha asegurado estar «perplejo y entristecido» por la posición de parte de la jerarquía eclesiástica católica en materia migratoria, frente «al islamismo extremista que avanza» y también por «su silencio» respecto a muchas políticas del Gobierno socialista español.

En una entrevista en el medio digital Bipartidismo Stream, Abascal ha señalado que no sabe si la postura de la Iglesia católica se debe a los «ingresos públicos» que recibe o si tiene que ver con «los casos de pederastia» que tienen a la Iglesia «absolutamente amordazada» pero, en todo caso, él, que se declara católico, tiene una responsabilidad política que va a ejercer, insistiendo en denunciar, entre otras cosas, la inmigración ilegal masiva.

Abascal se ha referido así al apoyo que la Conferencia Episcopal Española ha dado a la comunidad musulmana, subrayando que la libertad de culto está amparada por la Constitución, después de que el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia, este) -gobernado por el conservador Partido Popular- aprobara una norma para prohibir en los polideportivos municipales los actos religiosos, culturales o sociales extradeportivos ajenos al consistorio.

Entre ellos, los que suele celebrar en esas instalaciones el colectivo musulmán de la ciudad, como el rezo del fin del Ramadán.

El líder de Vox, tras afirmar que cada semana que el socialista Pedro Sánchez pasa en el Gobierno de España, «es letal» para los ciudadanos, ha dicho que los españoles no están condenados «a aceptar mansamente» una invasión promovida por este Gobierno y por las políticas del bipartidismo europeo.

«España no es Al-Ándalus. España no es Marruecos. Ni va a serlo. No vamos a permitirlo», ha advertido. EFE

alr/jsm/mar