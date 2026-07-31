Ultraderecha nórdica apoya suspender acuerdo de Schengen con España por situación en Ceuta

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Copenhague, 31 jul (EFE).- Los líderes de Demócratas de Suecia (SD) y el Partido Popular Danés (DF), las dos principales fuerzas de ultraderecha en esos países nórdicos, se mostraron este viernes a favor de suspender la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación con España tras los incidentes en Ceuta.»Esto no es otra cosa que una invasión. España debe cerrar inmediatamente su frontera. Si no lo hace, debería ser expulsada de Schengen y deberían cerrarse las fronteras con España con efecto inmediato», escribió en la red social X el líder del SD, Jimmie Åkesson.

El SD es la segunda fuerza parlamentaria en Suecia, que celebra elecciones legislativas el próximo 13 de septiembre, y ha ejercido en esta legislatura como apoyo del Gobierno en minoría del conservador Ulf Kristersson.

El anuncio lanzado la víspera por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de que está estudiando «medidas extraordinarias» para proteger las fronteras, incluso la suspensión del espacio Schengen con España, también ha encontrado el respaldo del DF, quinta fuerza parlamentaria en Dinamarca.

«Estamos siendo testigos de una catástrofe, donde se revela la extrema vulnerabilidad del sistema de Schengen por un Gobierno profundamente irresponsable», declaró el líder del DF, Morten Messerschmidt, aludiendo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo español en materia de regularización.

Messerschmidt admitió que la suspensión de Schengen podría tener consecuencias para los turistas daneses.

«Por supuesto que no es un objetivo. Yo mismo paso las vacaciones con frecuencia en España. La política del DF es que debe ser fácil ser turista en Europa, pero definitivamente difícil ser terrorista», señaló.

El ministro de Extranjería e Integración danés, el socialdemócrata Morten Bødskov, señaló en un comunicado que las fronteras de la Unión Europea (UE) no deben debilitarse, sino reforzarse, y resaltó que su país ha insistido en esa línea en los últimos años.

«Una colaboración efectiva en el marco de Schengen es determinante. Es responsabilidad de cada país miembro proteger las fronteras exteriores», apuntó.

Al menos 19 personas han muertos en la crisis de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a España al intentar llegar a nado al territorio europeo, según las cifras oficiales más recientes facilitadas este viernes.

Los muertos fueron hallados en las inmediaciones del espigón fronterizo, por donde se lleva produciendo desde la víspera la entrada de miles de personas desde el país vecino, confirmaron fuentes policiales a EFE, que no descartan que el número aumente. EFE

alc/rz/mra