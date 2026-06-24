Ultraderecha neerlandesa abre colegio con fondos públicos basado en su «visión de la vida»

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La Haya, 24 jun (EFE).- La extrema derecha neerlandesa anunció este miércoles la apertura de una escuela primaria vinculada al partido Foro para la Democracia (FVD) y financiada íntegramente con fondos públicos de Países Bajos, que se basará en la “visión de la vida” de los ultraderechistas y estará construida sobre la idea de que “la vieja Europa era mejor que la nueva”.

En una carta dirigida a militantes y simpatizantes, el líder de FVD, Thierry Baudet, afirmó que el objetivo es ser “más que un partido político” y convertirse en un movimiento capaz de promover cambios culturales, económicos y políticos que considera necesarios para la supervivencia de la sociedad occidental.

El proyecto educativo, que busca ampliarse también a un instituto y universidad propia, se basa en la idea de que “la vieja Europa era mejor que la nueva” y pondrá énfasis en la música, las artes y las habilidades básicas. “Habrá una escuela basada en nuestra visión de la vida”, señaló Baudet.

Además, aseguró que la formación, que cuenta con unos 80.000 afiliados según sus propios datos, trabaja en la creación de una red de iniciativas que incluye una editorial, una organización juvenil, contactos internacionales, un centro de estudios y proyectos educativos.

“Nuestro proyecto generacional depende de nuestra capacidad para formar un colectivo social”, escribió Baudet, quien defendió la necesidad de “formar a funcionarios propios” y “producir especialistas y comentaristas propios” para ganar influencia en distintos ámbitos de la sociedad.

La carta se publica después de que el Ministerio neerlandés de Educación confirmara que la llamada «Renaissance School», situada en la ciudad de Almere, abrirá sus puertas en agosto tras cumplir los requisitos exigidos para recibir financiación estatal.

La escuela había cerrado hace dos años debido a problemas financieros y a una baja demanda, ya que dependía exclusivamente de aportaciones privadas de padres y simpatizantes.

Según el ministerio, el centro acreditó suficiente interés entre las familias, obtuvo una evaluación positiva de la Inspección de Educación y cumplió las condiciones administrativas necesarias para incorporarse al sistema educativo financiado con fondos públicos.

La «Renaissance School» comenzará con alumnos de entre cuatro y cinco años, tendrá clases de un máximo de 15 alumnos, enseñanza diferenciada para niños y niñas que “reconoce las diferencias biológicas entre los sexos”, ausencia de tabletas y ordenadores en las aulas, y una atención especial al cálculo mental y la escritura a mano.

También indicó que el centro contará con un uniforme escolar -confeccionado por un empresario vinculado al partido- y con un gran mapa de las antiguas Indias Orientales Neerlandesas -la actual Indonesia bajo dominio colonial neerlandés- en la entrada del edificio.

Varios partidos neerlandeses han expresado en las últimas semanas su preocupación por el crecimiento de la formación ultraderechista en las encuestas. EFE

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