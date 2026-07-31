Ultraderechista británico Farage: en Ceuta se juega «el futuro de nuestra civilización»

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Londres, 31 jul (EFE).- El líder del partido ultraderechista británico Reform UK, Nigel Farage, dijo que la crisis migratoria que se vive en los últimos días en la ciudad norteafricana española de Ceuta es en realidad «una batalla por el futuro de nuestra civilización», ante la cual «es hora de despertar».

En una declaración grabada este viernes con el fondo de imágenes recientes de cientos de marroquíes cruzando o intentando cruzar la frontera con España, Farage barre para casa y advierte de que esos jóvenes, «muchos de ellos peligrosos», pueden acabar en el Reino Unido.

«Sencillamente miren estas escenas. Esto está ocurriendo en Ceuta, el enclave español en el norte de África. Sí, es territorio español, decenas de miles, quizás más, entrando ilegalmente en esa pequeña parte de España. Las autoridades parecen impotentes para actuar», afirma. EFE

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