Ultraderechista británico Farage: en Ceuta se juega «el futuro de nuestra civilización»

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Londres, 31 jul (EFE).- El líder del partido ultraderechista británico Reform UK, Nigel Farage, dijo que la crisis migratoria que se vive en los últimos días en la ciudad norteafricana española de Ceuta es en realidad «una batalla por el futuro de nuestra civilización», ante la cual «es hora de despertar».

En una declaración grabada este viernes con el fondo de imágenes recientes de cientos de marroquíes cruzando o intentando cruzar la frontera con España, Farage barre para casa y advierte de que esos jóvenes, «muchos de ellos peligrosos», pueden acabar en el Reino Unido.

«Sencillamente miren estas escenas. Esto está ocurriendo en Ceuta, el enclave español en el norte de África. Sí, es territorio español, decenas de miles, quizás más, entrando ilegalmente en esa pequeña parte de España. Las autoridades parecen impotentes para actuar», afirma.

Farage dice además que España concedió este año lo que él llama «una amnistía», en referencia al proceso extraordinario de regularización migratoria aprobado por el Gobierno, a medio millón de personas que están en situación irregular en el país y critica que esa medida se ha convertido, a su juicio, en un efecto llamada.

«El mensaje de España es claro: entren y se les permitirá quedarse», dice.

«Créanme, a menos que tengamos un gobierno de Reform UK, esas escenas que ven hoy en España, con muchos de esos jóvenes, muchos de ellos peligrosos, estarán dirigiéndose a Calais y llegando también a nuestro país. Es hora de despertar. Esta es una batalla por el futuro de nuestra civilización. No puedo decirlo más claro», afirma.

Farage, cuyo partido logró espectaculares avances en las elecciones locales y regionales británicas del pasado mayo, centra casi todo su discurso en frenar el cruce de pateras por el Canal de la Mancha.

El Ministerio británico de Interior informó el jueves de que un total de 752 inmigrantes llegaron el miércoles de manera irregular a las costas inglesas desde Francia, lo que representa la mayor cifra de llegadas en un día desde el pasado 20 de diciembre. EFE

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