Ultraderechista Chega anuncia moción de censura contra el alcalde de Lisboa y su equipo

3 minutos

Lisboa, 5 sep (EFE).- El partido ultraderechista Chega anunció este viernes que presentará una moción de censura contra el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, y su Ejecutivo municipal exigiendo responsabilidades por el accidente del miércoles del funicular de Gloria, en le que al menos 16 personas murieron y 23 resultaron heridas.

La moción la anunció el diputado local de Chega y candidato a la Alcaldía de Lisboa en las elecciones municipales del próximo 12 de octubre, Bruno Mascarenhas, en una rueda de prensa conjunta con el líder del partido, André Ventura.

«Elaboramos un documento, que es una moción de censura contra el Ejecutivo para que se discuta el próximo martes», apuntó Mascarenhas, quien sostuvo que hay que dirimir las responsabilidades por parte del Ayuntamiento.

Aún se desconocen las causas del descarrilamiento de uno de los dos vagones del llamado Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), que se salió de las vías en una curva de la cuesta de la Calçada da Glória, que conecta la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, en el casco histórico.

El exsecretario general del Partido Socialista (PS) y diputado nacional Pedro Nuno Santos exigió este viernes en un mensaje en Instagram la asunción de «responsabilidades políticas» por parte de Moedas y recordó que el político conservador pidió en 2021 la renuncia del entonces alcalde, el socialista Fernando Medina.

En aquella ocasión, Moedas, del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), consideró que Medina debía dimitir por la decisión de la entonces administración municipal de compartir con Rusia datos personales sobre tres disidentes rusos residentes en Lisboa.

Santos recordó que en ese momento Moedas sostuvo que «era necesario un nuevo tipo de políticos, que asumieran sus responsabilidades, incluso ante un error técnico».

Por ello, «sobre la responsabilidad política, que ya sabemos quién la tiene en este caso, no es preciso esperar a ninguna investigación», subrayó Santos.

Anoche, la aspirante socialista al consistorio lisboeta, Alexandra Leitão, dijo en una entrevista a SIC Notícias que hay que dirimir las responsabilidades en este accidente, pero no quiso pedir la dimisión de Moedas.

El jueves, el alcalde de Lisboa solicitó una investigación externa e independiente a Carris, la empresa que se encarga de la gestión de los funiculares de la ciudad, para conocer las causas del descarrilamiento, en una comparecencia ante la prensa sin preguntas, junto con el primer ministro, Luís Montenegro.

Por su parte, el jefe del Gobierno hizo un llamamiento para que esta tragedia no sea usada para «alimentar divisiones o maniobras de aprovechamiento político».

El funicular fue fundado en 1885 y Carris ha defendido que se cumplió con todos los protocolos de mantenimiento, que estaba externalizado en otra empresa con la que el contrato finalizó al terminar agosto, aunque había seguido prestando servicio tras un arreglo directo con la gestora de transporte a la espera de que se convoque un concurso. EFE

ssa/lmg/lar