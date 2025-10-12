Ultraderechista Chega no ganaría en las principales ciudades lusas, según proyecciones

1 minuto

Lisboa, 12 oct (EFE).- El partido de ultraderecha Chega no se haría con el control de ninguna alcaldía de las principales ciudades de Portugal en las elecciones municipales de este domingo en el país, según los sondeos a pie de urna publicados por medios de comunicación locales.

Según el análisis de Pitagórica, ICS, Iscte y GFK para las cadenas TVI y CNN Portugal, Chega quedaría tercero en Lisboa, Oporto, Sintra, Vila Nova de Gaia y Setúbal, y sería segundo en Faro.

La proyección de la Universidad Católica para el canal de televisión pública RTP indica que Chega no va a lograr el dominio de los ayuntamientos de Lisboa, Oporto, Sintra, Braga, Setúbal, Braganza, Loures y Coimbra.

De acuerdo con el estudio de Intercampus para el Correio da Manhã y su televisión, así como para NOW y Jornal de Negócios, la formación de ultraderecha liderada por André Ventura no lograría el control de ninguna ciudad grande y quedaría tercero en urbes como Lisboa, Oporto y Sintra. EFE

