Ultraderechista De la Espriella gana la Presidencia de Colombia, según conteo preliminar

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12,9 millones de votos, una estrecha diferencia de 255.001 papeletas sobre el izquierdista Iván Cepeda, que recibe 12,6 millones, según el 99,45 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

La ventaja de De la Espriella es de 0,98 puntos porcentuales, superior al 0,55 que falta por contabilizar. EFE

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