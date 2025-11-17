Ultraderechista Kast recibe apoyos de Kaiser y Matthei: «Hay que reconstruir la patria»

Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- El candidato ultraderechista, José Antonio Kast, que este domingo quedó segundo en las elecciones presidenciales de Chile, y pasó a la segunda vuelta contra la izquierdista, Jeannette Jara, dijo que es tiempo de “un cambio real” y de “reconstruir la patria”.

“Requerimos unidad para avanzar en seguridad, en vivienda, en educación y en todos los temas que se han visto muy afectados por malas políticas de este gobierno”, dijo el candidato.

Kast ya tiene asegurado el apoyo de los candidatos de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, y de la extrema derecha más radical, Johannes Kaiser, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente, por detrás del populista de derechas Franco Parisi, quien quedó en tercer lugar y fue la sorpresa de la noche. EFE

