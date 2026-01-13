Ultraderechista y exministro socialista irían a segunda vuelta en Portugal, según sondeo

2 minutos

Lisboa, 13 ene (EFE).- El líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura, y el exministro y exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro disputarían el 8 de febrero la segunda vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas, cuyo primer turno se celebra el próximo domingo, según indica un sondeo.

La encuesta, realizada por el centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, apunta que Ventura lograría el 24 % de los votos, lo que representa una subida de dos puntos porcentuales respecto al último sondeo, llevado a cabo en diciembre.

Seguro, por su parte, sería el candidato que más subiría, ya que pasaría de un 16 % a un 23 % de los apoyos.

La sorpresa es el tercer clasificado en el sondeo, el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), quien lograría un 19 % y desbancaría a los otros dos favoritos: el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, empatados con un 14 %.

En cuanto al resto de candidatos, Catarina Martins y António Filipe lograrían hacerse con un 2 % de los votos, respectivamente, mientras que Jorge Pinto se quedaría con un 1,5 %. El resto no llegarían al 1 % de los apoyos.

Con estos resultados, Ventura y Seguro pasarían a una segunda vuelta, un escenario que podría no resultarle tan favorable al candidato ultraderechista, al que solo apoyaría un 33 % de los electores, mientras que un 54 % votaría por el socialista, según el sondeo, que indica que hay un 15 % de indecisos.

La encuesta fue elaborada a partir de 1.770 entrevistas realizadas entre el 6 y el 9 de diciembre pasados. EFE

lmg/fpa