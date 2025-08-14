Ultraliberal Espert liderará lista de Milei en Buenos Aires para legislativas nacionales

The Swiss voice in the world since 1935

Buenos Aires, 14 ago (EFE).- El economista argentino ultraconservador José Luis Espert encabezará la lista de La Libertad Avanza (LLA), el partido de Javier Milei, en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas nacionales de octubre próximo, confirmaron este jueves desde la formación política.

“José Luis (Espert), ‘el profe’, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, dijo a Radio Mitre Sebastián Pareja, el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires.

Con cerca de 17 millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires alberga el 37% de los votantes argentinos y es un baluarte peronista que está gobernado desde 2019 por Axel Kicillof, uno de los azotes de la oposición al Gobierno de Milei. Esta provincia se ha convertido en el principal campo de batalla electoral a nivel nacional.

Pareja anticipó que el segundo lugar en la lista lo ocupará una mujer, sin revelar su nombre, y el tercero será Diego Santilli, exvicealcalde de la ciudad de Buenos Aires y dirigente de Propuesta Republicana (PRO), el partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

Los siguientes puestos de la lista se podrían completar con el propio Pareja y otro diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro.

Milei ya había señalado a Espert como su principal figura en la disputada Buenos Aires y confirmó su presencia este jueves en la presentación de la campaña de las elecciones legislativas provinciales, en la ciudad de La Plata, que se celebrarán el 7 de septiembre.

Con un fuerte discurso en materia de seguridad -que resume con el lema ‘cárcel o bala’- y una marcada alineación con las ideas económicas del presidente de extrema derecha, Espert buscará renovar su escaño en el Congreso, con un rol más protagónico en la estrategia electoral del oficialismo.

El cierre de listas para las legislativas nacionales de octubre será el domingo 17 de agosto y llevará a eventuales cambios en el gabinete nacional. EFE

