Ultralibertarios que se unan al Gobierno de Kast abandonarán el partido, advierte su líder

Santiago, 26 ene (EFE).- El líder del ultraderechista Partido Nacional Libertario de Chile (PNL), el pinochetista Johannes Kaiser, advirtitó este lunes que los militantes que se unan al próximo Gobierno de José Antonio Kast en cargos «políticamente expuestos» tendrán que abandonar el partido.

«Si un militante del Partido Nacional Libertario decide estar en un cargo políticamente expuesto, que comprometa al partido, entonces lo tiene que abandonar», dijo en una rueda el líder de la organización, fundado hace justo un año y considerado más extremo que el Partido Republicano de Kast,

Kast, que sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, anunció la semana pasada a su gabinete de ministros, integrado en su mayoría por personas vinculadas al sector privado y académico, en el que los partidos que lo apoyaron en la segunda vuelta de diciembre -incluido el suyo propio- tienen poca presencia.

De los 24 futuros ministros, solo 16 son militantes de algún partido de la derecha tradicional de Chile Vamos o la extrema derecha y ninguno de ellos es del PNL.

Hace dos semanas, la dirección nacional de los libertarios anunció que no iban a formar parte del Ejecutivo porque el «diseño» escogido por Kast les impedía «incidir» en las áreas que les interesaba.

Está previsto que esta semana el abogado ultracatólico presente a los futuros subsecretarios de su Gobierno (los segundos en los ministerios) y a cargos regionales.

Sobre la posibilidad de que haya algún libertario en la segunda fila del Ejecutivo, Kaiser aseguró que «no habría ningún problema» siempre que no existan decisiones políticas ya que eso «pasa por niveles superiores de partido».

«No tenemos la intención de fracturar o censurar las carreras de los nacionales libertarios que quieran hacer aportes al Ejecutivo desde cuadros técnicos o posiciones de las cuales no toman decisiones de política pública, pero tomar decisiones de política pública pasa por niveles superiores del partido», agregó.

Antiguo aliado del presidente electo y con un discurso más extremo, Kaiser abandonó el Partido Republicano para formar el suyo propio hace un año.

A diferencia de Kast, que en la campaña buscó mostrarse más moderado para no perder votos del centro, Kaiser reivindica sin complejos la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y la llamada ‘batalla cultural’ en cuestiones como el aborto, el matrimonio igualitario o la eutanasia.

Kast será el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia y el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde la dictadura. EFE

