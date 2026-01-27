Umecit derrota a Plaza Amador en una fecha marcada por los empates en la liga panameña

Ciudad de Panamá, 26 ene (EFE).- Umecit derrotó este lunes por 1-0 a Plaza Amador en el cierre de la segunda jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en una fecha marcada por los empates.

Un tanto de Andrés Palmezano le bastó al Umecit para quedarse con los tres puntos, asumir el liderato de la Conferencia Este con seis unidades y dejar en el fondo de la tabla al conjunto placino, que aún no suma puntos tras dos presentaciones.

En el duelo por la cima de la Conferencia Oeste, el Club Deportivo Universitario y el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) empataron 1-1.

Por el CAI, que acumula cuatro puntos y lidera el Oeste por mejor diferencia de goles, anotó Jafet Obando, mientras que Valentín Pimentel marcó para los universitarios, que también suman cuatro unidades y ocupan la segunda posición.

El partido que abrió la jornada, entre el San Francisco y el Herrera, finalizó con empate 2-2.

Por el conjunto ‘monje’, cuarto clasificado con dos puntos, Ronaldo Dinolis firmó un doblete. Por los herreranos, Alejandro Peñalba y David Castillo, este último en tiempo añadido, sellaron la igualdad. Herrera sumó así su primer punto del torneo, aunque permanece en el último lugar de la tabla.

En la Conferencia Este, Alianza y Árabe Unido de Colón igualaron 2-2.

Para Alianza, tercero con dos puntos, marcaron Mathews Rasheen y Reyniel Perdomo, mientras que por el elenco colonense, que logró su primer punto del certamen y ocupa la quinta casilla, anotaron Gustavo Chará y Ángel Canales.

El Unión Coclé tampoco pudo pasar del empate 2-2 ante el Veraguas United.

Rolando Herrera y Rogelio Rodríguez marcaron para los coclesanos, que llegaron a dos puntos y se ubican terceros en el Oeste. Por los veragüenses, Juan Sagel y Carlos Rivera anotaron los goles de la igualdad, con la que sumaron su primer punto y se colocaron quintos.

El Tauro F.C. y Sporting San Miguelito empataron sin goles.

Con este resultado, el Sporting alcanzó cuatro puntos y se situó segundo en la Conferencia Este, mientras que Tauro llegó a dos unidades y ocupa la cuarta posición. EFE

