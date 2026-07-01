Un «problema técnico» causó el incendio con seis muertos en un edificio de Amberes

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Amberes (Bélgica), 1 jul (EFE).- Un «problema técnico» en la planta baja del edificio está detrás del incendio que esta mañana causó seis muertos y varios heridos en un inmueble residencial de la ciudad belga de Amberes, en el norte del país, informó la policía de la localidad en un comunicado.

El incendio, que comenzó poco antes de las 10.00 hora local (8.00 GMT), no está aún controlado del todo, pero se ha detenido su avance.

Los bomberos lograron evacuar los 80 apartamentos del inmueble y continuaban unas seis horas después de declararse buscando posibles víctimas dentro de las viviendas, asistidos por un equipo de escaladores.

Aunque inicialmente se reportó que el incendio se habría originado en las plantas superiores, algunos vecinos dijeron a la prensa local que habían escuchado una explosión antes de empezar a ver el humo.

La complejidad del incendio y el tamaño del inmueble hacen prever que las tareas de extinción, en las que están colaborando equipos de localidades cercanas, se alargarán varias horas más, dijo la Policía.

Los heridos más graves fueron trasladados a hospitales cercanos y los leves están recibiendo tratamiento en el lugar del suceso, mientras que los vecinos desalojados de este y otro edificio contiguo están por el momento en un centro de la tercera edad cercano a la espera de poder volver a sus domicilios.

Representantes de la Fiscalía, un juez de instrucción, personal de laboratorio y expertos en incendios se desplazaron al lugar para tratar de obtener más detalles del origen del incendio en el edificio del oeste de Amberes, en el que viven unas 200 personas.

Al edificio llegaron también múltiples vehículos de protección civil y de intervención médica con el objetivo de aliviar la presión en los hospitales de la zona, dijo una portavoz de la policía local al diario ‘De Standaard’.

Todos los teléfonos de la zona recibieron un mensaje de texto de alerta de las autoridades con la recomendación de cerrar puertas y ventanas por el intenso humo.

El primer ministro belga, Bart de Wever, compartió en redes sociales un mensaje de condolencias para las víctimas y los vecinos afectados, y subrayó la labor de los equipos de emergencia tanto para ayudar a los ciudadanos «de la manera más rápida y segura posible» como para extinguir las llamas. EFE

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