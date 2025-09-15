The Swiss voice in the world since 1935

Un ‘doodle’ celebra con música de salsa el inicio del Mes de la Herencia Hispana en EEUU

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 15 sep (EFE).- Google se unió con un ‘doodle’ dedicado a la música salsa a las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, que comienza este lunes en Estados Unidos, y que combina cinco influyentes canciones de este género a lo largo de la historia.

«En celebración del Mes de la Herencia Hispana, este video ‘doodle’ musical celebra la salsa, un género de baile vibrante y enérgico que se originó en la comunidad latina y ha alcanzado popularidad mundial», dijo en un comunicado la compañía tecnológica.

El ‘doodle’, que solo es accesible desde Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, enlaza a los internautas a un video en YouTube que ya ha sido visto por cerca de cuatro millones de personas.

En él se entremezclan los temas ‘Like It’ de Pete Rodriguez (1967), ‘Mi gente’ de Héctor Lavoe (1975), ‘Llorarás’ de Oscar de León (1979), ‘La vida es un carnaval’ de Celia Cruz (1998), y ‘La noche’ de Joe Arroyo.

«La música salsa explotó en popularidad durante la década de 1970 en Estados Unidos. Fusionando elementos de otros géneros latinoamericanos y afrocubanos como el son cubano, la rumba, el mambo, y más, la salsa se caracteriza por melodías alegres, voces interactivas e instrumentos de percusión afrocubanos», explicó Google.

El mes de la Herencia Hispana se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre y homenajea la historia, la cultura y las contribuciones de la comunidad latina en Estados Unidos.

Esta celebración se inició en 1968 como la Semana Hispana cuando residían en EE.UU. unos 9,6 millones de latinos y se expandió a un mes en 1988 cuando se contaban unos 22 millones de personas identificadas como latinas.EFE

hbc/ims/lar

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR