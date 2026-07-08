Un ‘Louvre de Bayona’, a 40 kilómetros de España, sondea el papel del mito en la historia

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Nerea González

Bayona (Francia), 8 jul (EFE).- El Museo Bonnat-Helleu de Bayona, un pequeño Louvre que, ubicado a apenas media hora de la frontera con España, reúne una colección con obras de Goya, Da Vinci, el Greco o Rembrandt, entre otros, propone este verano repasar la historia de los mitos para contar el mundo.

«Es un museo que fue fundado a principios del siglo XX por Léon Bonnat, un gran pintor originario de Bayona, pero como hizo toda su carrera en París, coleccionó grandes obras maestras del arte occidental», explicó a EFE Barthélémy Etchegoyen Glama, director de esta pinacoteca del País Vasco francés.

A la institución, que desde su reapertura a finales de noviembre tras casi 15 años de reformas ya recibió a algo más de 100.000 visitantes (uno de cada cinco de ellos español), se la considera una especie de Louvre de Bayona porque Bonnat (1833-1922), preocupado por el futuro de su colección, eligió legársela a la prestigiosa institución parisina para protegerla, pero a cambio de que la estableciera en su ciudad natal.

Ese vínculo lo han aprovechado ahora sus responsables para incorporar una nueva aventura a sus propuestas: una exposición temporal, titulada ‘Mitologías’, que desde este miércoles y hasta el próximo 9 de noviembre permitirá visitar en Bayona numerosos tesoros del Louvre -y de otras instituciones- agrupados en torno a la temática del mito.

Y es que la mitología, según Etchegoyen Glama, es un asunto «federador», en sintonía con la naturaleza del Museo Bonnat-Helleu, porque es común a todos los pueblos a lo largo de la historia.

«Son cuestiones muy fundamentales que estructuran las vidas y las sociedades humanas desde siempre», detalló este experto, ya que hacen referencia a cuestiones como el nacimiento de la vida, los fenómenos naturales, el futuro o las creencias religiosas.

Así, la muestra ha permitido reunir piezas arqueológicas y obras de arte que repasan desde los mitos vascos tradicionales hasta los de la antigua Roma y Mesopotamia, sin dejar de pasar por Japón, Mali y Oceanía, entre otros territorios.

«La idea era, verdaderamente, poner en el mismo plano, sobre una misma base de igualdad, todas las mitologías del mundo», detalló el director del museo, que también ejerció como uno de los cuatro comisarios de ‘Mitologías’.

Mitos contemporáneos

Pero la muestra también se lanza hacia concepciones mucho más modernas, como los mitos generados por el cine o incluso por la lucha libre mexicana, reflejada en ‘Mitologías’ en una foto de Lourdes Grobet que inmortaliza a ‘El Santo’, una de las mayores estrellas del ‘pressing catch’.

Lo hace siguiendo los principios de un pensador que pasó mucho tiempo en Bayona, Roland Barthes, quien a mediados del siglo XX escribió una pequeña obra llamada ‘Mitologías’ en la que habló de que los mitos de nuestro tiempo ya no son ni Hércules ni Ulises, sino el plástico, los personajes de la lucha libre, la épica del cine o hasta la capacidad del detergente de dejarlo todo blanco.

«Adquieren características míticas -explicó Etchegoyen Glama- porque, de repente, se las arranca de la realidad y se las coloca en un pedestal».

En total, la muestra está compuesta por un centenar de obras entre las que destacan piezas como un ‘San Jorge luchando con el dragón’ pintado a comienzos del siglo XVI por el maestro renacentista Rafael y prestado por el Louvre para la ocasión.

También se pueden ver en esta exposición temporal en Bayona esculturas como un Quetzalcoatl (deidad mesoamericana presente en la mitología de muchos pueblos prehispánicos) cedido por el museo parisino del Quai-Branly-Jacques Chirac o un enorme Hércules de bronce combatiendo a la Hidra, también del Renacimiento italiano y procedente de los fondos del Louvre. EFE

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