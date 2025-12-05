Un ‘Renoir’ confiscado por los nazis a un judío supera los 300.000 euros en una subasta

1 minuto

París, 5 dic (EFE).- Un pequeño cuadro de Auguste Renoir, que había sido confiscado a un mercader de arte judío durante la Segunda Guerra Mundial, superó este viernes los 300.000 euros en una subasta en Francia, informó la casa de ventas.

Se trata de un pequeño formato, de 30×35, que representa una lavandera, fue pintado por el maestro francés en los alrededores de 1916 y había sido vendida en una subasta anterior por algo más, 332.000 euros.

En esta ocasión, su precio se había estimado entre 220.000 y 300.000 euros y acabó alcanzando los 303.312 euros, gastos incluidos.

El cuadro pertenecía al marchante de arte húngaro, establecido en París, Alfred Weinberger y fue confiscado por los nazis junto al resto de su colección, que incluía un total de cinco ‘Renoir’ y un ‘Delacroix’.

Durante años, esa colección permaneció desaparecida, hasta que en 2018 uno de los ‘Renoir’ apareció en una subasta en Estados Unidos y fue restituido a los herederos de su propietario.

Este segundo salió a la luz algo más tarde, durante el inventario de una herencia, aunque en un primer momento no se estableció el vínculo con la colección de Weinberger.

Subastado en un primer momento, las diferentes investigaciones permitieron establecer que se trataba del cuadro confiscado al marchante durante la invasión nazi de Francia, por lo que también fue restituido a sus propietarios. EFE

lmpg/psh