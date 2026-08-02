Un árbitro abandona el campo tras sufrir un insulto racista en Brasil

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São Paulo, 2 ago (EFE).- Un árbitro activó el protocolo antirracista y abandonó el terreno de juego, después de que el padre de un jugador le llamara «mono» durante un partido del Campeonato Paulista sub-15 en Brasil.

El colegiado Marcos Nunes relató en sus redes sociales el incidente, que tuvo lugar el sábado en un encuentro entre Votoraty y Referência, en el estadio Domênico Paolo Metidieri, en el municipio de Votorantim, estado de São Paulo.

«Sufrí un acto de racismo por parte del padre de un jugador del Votoraty. Me llamó ‘mono’, palabras que escucharon claramente el equipo de apoyo y el personal de seguridad del evento», denunció.

El juez del compromiso acompañó su mensaje con un vídeo del momento del partido en el que cruzó los brazos en alto, haciendo la señal del protocolo antirracista de la FIFA.

La agresión tuvo lugar en la recta final del primer tiempo, cuando el Votoraty perdía por 0-2.

Nunes escuchó el insulto y, tras el descanso, cruzó los brazos a la altura de las muñecas y abandonó el terreno de juego para poner una denuncia en comisaría, según la prensa local.

El hombre que lo llamó «mono» fue identificado y prestó declaración ante las autoridades, que presentaron cargos en su contra por un delito de racismo, castigado en Brasil con penas de dos a cinco años de cárcel, aunque responderá en libertad.

«Saber que esto ocurre ya es extremadamente triste y doloroso. Pero vivirlo en carne propia es devastador. La sensación de impotencia es tan grande que te hace llorar. En el vestuario, llegué a agradecerle a Dios no tener un hijo, solo por saber que él no tendría que pasar por una situación tan horrible como esta», expresó el árbitro.

Y completó: «Durante la Copa del Mundo, escuché a muchas personas decir que no apoyarían a Argentina porque allí son racistas. Miremos nuestro propio patio. El problema que señalamos fuera también es nuestro».

En la segunda parte impartió justicia el cuarto árbitro en sustitución de Nunes. El partido terminó 0-3 a favor Referência.

El Votoraty manifestó en una nota «su más enérgico repudio a cualquier acto de injuria racial, racismo o cualquier otra forma de discriminación dentro y fuera de los campos de juego».

«El club reafirma que no respalda, bajo ninguna circunstancia, actitudes que atenten contra la dignidad, el respeto y los valores de vida que el deporte también debe promover», indicó. EFE

cms/car