Un 20% de trabajadores en Perú podría ser sustituido por automatización, dice ente oficial

Lima, 2 dic (EFE).- Uno de cada cinco trabajadores, entorno al 20 %, está expuesto a la automatización tecnológica en Perú, y el 24,1 % está expuesto a la inteligencia artificial (IA) generativa, según revela un estudio presentado este martes por el Centro de Investigación del Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI) del país suramericano.

Elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el informe ‘Doble desafío tecnológico: análisis de la exposición a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial generativa en el empleo peruano, 2024’, hecho por el filósofo Omar Manky Bonilla, registró -mediante entrevistas- los empleos más vulnerables a los avances tecnológicos.

En el caso de las labores manuales o repetitivas, labores como limpiadores y asistentes, ayudantes de cocina, empleados de control y abastecimiento o estibadores, se presentan como los más expuestos a ser remplazados por maquinaria y robots, por la facilidad con que pueden automatizarse.

Respecto a las actividades técnicas o administrativas, empleos como técnico en administración, en contabilidad o del derecho y servicios legales, así como instructores en tecnología de la información y especialistas programadores, son los que se exponen a otro tipo de avance: la IA generativa, herramientas digitales de análisis y automatización que reducen significativamente el tiempo de realización de las tareas.

Empleos de baja exposición

Entre las profesiones menos vulnerables a la automatización tradicional, el estudio señala a profesores de primaria y secundaria; bordadores, repartidores y ayudantes de costura; tejedores a mano; y especialistas en belleza y actividades afines.

Así mismo, otras actividades como peones agrícolas y ganaderos; agricultores y trabajadores de cultivos mixtos; peones de construcción de edificios; vendedores de kioscos y mercados; o conductores de automóviles, taxis y camionetas, se salvan de cribados tecnológicos como la IA generativa.

No obstante, pese al continuo avance tecnológico, esta no apunta a ser, afirma el estudio, una preocupación a corto plazo, dado que «más del 70% de la población ocupada es informal, lo que reduce la inversión en tecnología».

A su vez, en Perú predominan las microempresas con bajos niveles de estandarización y digitalización y, en muchos casos, los trabajos continúan siendo manuales, lo que disminuye el impacto inmediato del reemplazo tecnológico, pero, según el estudio, también «limita la modernización del mercado laboral». EFE

