Un 36,7 % de jóvenes en Ecuador prevé seguir más de 2 años en empleo actual, según estudio

Quito, 24 feb (EFE).- Solo un 36,7 % de los jóvenes de la Generación Z en Ecuador espera permanecer más de dos años en su empleo actual, según el estudio regional ‘Generación Z: compromiso y rotación laboral en América Latina’, elaborado por la iniciativa Pulso junto a MC Comunicaciones y consultoras de la red Worldcom PR Group, en varios países latinoamericanos.

El informe, proporcionado este martes a EFE, revela un cambio en la relación de los jóvenes de entre 22 y 30 años con el trabajo, donde las nuevas generaciones dan prioridad al desarrollo profesional, el bienestar personal y el ambiente laboral por encima de la estabilidad a largo plazo.

En Ecuador, el 40,5 % de los jóvenes profesionales afirma haber cambiado de empleo motivado por una mejor oferta económica, mientras que el 23,7 % lo hizo en busca de mayores oportunidades de crecimiento profesional.

Sin embargo, la permanencia en las organizaciones no depende únicamente del salario, ya que el 74,8 % de los encuestados considera que el buen ambiente laboral es el principal motivo para continuar en una empresa.

Además, el estudio detalla que la muestra en Ecuador corresponde principalmente a jóvenes entre 28 y 30 años, la mayoría con estudios universitarios y entre tres y cinco años de experiencia laboral, es decir, en una etapa intermedia de su carrera profesional.

La participación fue relativamente equilibrada por género, con un 54,5 % de mujeres y un 45,2 % de hombres, y la mayor parte de los encuestados trabaja en el sector privado (63,8 %), bajo modalidades presenciales (61,8 %) o híbridas (25,8 %).

Más del 60 % ha trabajado previamente en dos o más organizaciones, lo que evidencia una movilidad laboral moderada y un proceso continuo de búsqueda de mejores oportunidades o condiciones de trabajo.

El estudio concluye que la Generación Z construye su trayectoria laboral de forma progresiva y dinámica, priorizando adquirir experiencia y habilidades antes que permanecer largos periodos en una misma organización.

A nivel regional, los resultados muestran tendencias similares. El 85,4 % de los jóvenes afirma identificarse con los valores de su empresa y el 73,7 % señala que el propósito organizacional influye en su compromiso.

Además, el 30,3 % cambia de empleo por falta de desarrollo profesional y el 30,1 % por una mejor remuneración.

Asimismo, el 64,5 % de los jóvenes en América Latina indica que el clima laboral es el principal factor para mantenerse en una organización.

El estudio señala que, en Ecuador, las empresas enfrentan el reto de adaptarse a estas nuevas expectativas mediante estrategias centradas en liderazgo cercano, formación continua y coherencia organizacional. EFE

