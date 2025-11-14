Un 40% de las estadounidenses jóvenes quieren abandonar el país, según una encuesta

2 minutos

Washington, 14 nov (EFE).- Un 40 % de mujeres entre 15 y 44 años quieren abandonar Estados Unidos permanentemente y mudarse a otros países, con Canadá como destino estrella, un porcentaje cuatro veces mayor que hace una década y que el de los hombres, con uno de cada cinco queriendo irse del país, según una encuesta dada a conocer este jueves.

Canadá sigue siendo el destino preferido de las mujeres estadounidenses jóvenes, con un 11% de ellas que desde 2022 escogieron este país, por delante de Nueva Zelanda, Italia y Japón (todos con un 5%).

El sondeo, realizado por la firma Gallup, reveló que el creciente interés en marcharse de EE.UU. estaría también condicionado por la edad y las inclinaciones políticas, con una diferencia del 25 puntos en el deseo de emigrar entre los estadounidenses (hombres y mujeres) que aprueban y los que desaprueban la gestión del país.

Tras la elección del presidente Donald Trump en su primer mandato en 2017, esta brecha superó por primera vez los 10 puntos, mientras que con el exmandatario Joe Biden se redujo ligeramente a los ocho puntos.

Ahora, en los primeros meses del segundo mandato de Trump la diferencia ha ascendido a un récord de 25 puntos en 2025, reflejo de la polarización del país.

La encuestadora apuntó a que este deseo de emigrar no se observa con tanta frecuencia en otras economías avanzadas, con un promedio típico de entre el 20 y el 30 % en los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estas cifras se mantuvieron relativamente bajas entre las personas de 45 años o más, mientras que aumentó el número de mujeres entre los 18 y los 44 años.

Gallup también indicó que, desde 2007, pocos países han mostrado brechas de género tan amplias en el deseo de abandonar su país como EE.UU., con una diferencia actual de 21 puntos porcentuales entre hombres jóvenes (19%) y mujeres (40%).

Las mujeres jóvenes también experimentaron la mayor caída en la confianza institucional de cualquier grupo de edad o género, según la firma. EFE

lt/jmr/nvm