Un 40 % de los ucranianos aprueban ceder el Donbás a cambio de garantías de seguridad

1 minuto

Kiev, 2 feb (EFE).- Un 40 % de los ucranianos estarían dispuestos a renunciar a toda la región del Donbás si su país recibe garantías de seguridad firmes que eviten una nueva invasión rusa en el futuro, según los resultados de una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev.

Un 52 % rechaza que Ucrania se retire del territorio que aún controla en esta región del este del país como pide Rusia en las negociaciones de paz como condición para poner fin a la guerra.

La región del Donbás está formada por las unidades administrativas ucranianas de Lugansk y Donetsk. Lugansk está ocupada por Rusia casi en su totalidad. En el caso de Donetsk, las fuerzas del Kremlin han logrado tomar más de un 75 %.

Kiev se ha negado hasta el momento a renunciar en la mesa de negociaciones a territorio que no ha perdido en el campo de batalla.

Según han declarado rusos, ucranianos y estadounidenses, el reparto del Donbás es el principal obstáculo para que se llegue a un acuerdo de paz en las negociaciones entre ambos bandos que media Washington. EFE

