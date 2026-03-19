Un 41 % de los franceses cambian planes de vacaciones por la guerra, muchos eligen Francia

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París, 19 mar (EFE).- Un 41 % de los franceses van a modificar sus planes de vacaciones por la guerra en Oriente Medio, en particular los que tenían intención de viajar a países de la región, y los que van a cambiar su destino van a privilegiar quedarse en Francia.

Esta es la principal conclusión de una encuesta publicada este jueves, realizada por el instituto demoscópico Ifop para la Alianza Francia Turismo que reúne a las empresas del sector, que consideran que ese resultado es «una oportunidad» para reforzar la actividad en Francia.

Aunque un 59 % de las personas consultadas del 5 al 16 de marzo dijeron que no iban a alterar sus planes, entre los que sí contemplan diferentes escenarios un 7 % señalaron que van a anular los viajes que tenían programados, un 8 % que van a modificar su destino, un 12 % prefiere esperar antes de reservar y un 18 % no sabe todavía.

Entre los que contemplan cambiar de destino a causa del conflicto, un 21 % respondieron que se van a decantar por Francia. Además, un 7 % señalaron que optarán por otro destino internacional, pero los responsables del estudio no precisan cuáles. EFE

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