Un 54 % de los acuíferos franceses, por debajo de los niveles normales mensuales

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París, 7 jul (EFE).- Tras la inédita ola de calor de finales de junio, el 54 % de los acuíferos y reservas de agua de Francia estaba, el 1 de julio, por debajo de los registros normales mensuales, especialmente los situados en parte del centro y el este del país.

«El proceso de vaciado de los acuíferos continúa en todo el territorio nacional, estrechamente ligado a la falta de precipitaciones efectivas y al incremento de las extracciones de agua», señaló en un comunicado divulgado este martes la Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras (BRGM, por sus siglas en francés).

De acuerdo con este organismo público, el 93 % de los niveles de las capas freáticas se encuentra en descenso.

El 46 % de los puntos de observación registra un nivel superior o cercano a las normales mensuales -frente al 58 % observado hace un año, el 1 de julio de 2025-, mientras que el 54 % de los puntos de observación se sitúa por debajo de las normales mensuales, «lo que confirma el deterioro de la situación».

La BRGM indicó que los acuíferos cuyos niveles aún se sitúan por encima de la media mensual presentan «buenas expectativas de mantener un estado satisfactorio durante el próximo trimestre».

Sin embargo, persisten «importantes incertidumbres sobre la distribución y la eficacia de las lluvias estivales».

«Estas precipitaciones resultan cruciales para recuperar la humedad de los suelos y, de este modo, reducir la necesidad de extraer agua de los acuíferos para cubrir las demandas de los distintos sectores, especialmente el agrícola. Las previsiones a más largo plazo siguen siendo inciertas», expuso la Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras.

Tras una ola de calor que batió récords de temperaturas medias diurnas y nocturnas durante los últimos diez días de junio y que dejó al menos 2.000 muertes, Francia comienza a afrontar esta semana otra fase de extremo calor, aunque previsiblemente menos violenta.

Actualmente, al menos dos tercios de los 96 departamentos de la Francia metropolitana están bajo alerta naranja, la segunda más grave, advirtió Météo France.

«El calor intenso gana terreno hacia el norte y el este. Es probable que la alerta naranja por ola de calor se extienda a otros departamentos en las próximas actualizaciones, especialmente en las regiones de Gran Este y Franche-Comté», según el organismo público encargado de vigilar los fenómenos meteorológicos en Francia.

Las altas temperaturas también han puesto en alerta al país por incendios forestales. El más grave hasta ahora ha sucedido en un macizo prepirenaico en Perpiñán, cerca de la frontera española.

Este fuego, que esta última noche no ha registrado avances, ha quemado al menos 4.900 hectáreas de monte y ha obligado a evacuar a 12.000 personas. EFE

atc/cat/acm