Un 56% de estadounidenses se opone a demolición de ala este de Casa Blanca, según encuesta

Washington, 30 oct (EFE).- El 56 % de un grupo de ciudadanos estadounidenses rechazan la demolición del ala este de la Casa Blanca ordenada por el presidente, Donald Trump, según una encuesta realizada por los medios estadounidenses Washington Post y ABC publicada este jueves.

De acuerdo con el sondeo, solo el 28 % de 2.725 adultos consultados apoyan la construcción del salón de baile de 900 metros cuadrados que Trump ordenó en la residencia presidencial, mientras que un 56 % se opone y otro 16 % dijo que no está seguro de su opinión sobre el tema.

La encuesta, que se realizó del 24 al 28 de octubre con un margen de error +/- 1.9, realizada por Washington Post junto a ABC e Ipsos, también rescata que existen divisiones entre partidistas, ya que 2 de cada 10 republicanos no está de acuerdo con la demolición, mientras que 9 de cada 10 demócratas sí.

Los resultados coinciden con otros estudios recientes, incluido uno de Economist-YouGov, del 24 al 27 de octubre, que encontró que el 25 % de los estadounidenses apoyaban el proyecto y el 61 % se oponían.

El proyecto del salón de baile ha sido descrito por el mandatario republicano como «un salón que todos querían desde siempre» y que no se hacía porque «no tenían un verdadero agente inmobiliario en la Casa Blanca», haciendo referencia a su experiencia en el ámbito de las vienes raíces como empresario.

El salón será financiado con 300 millones de dólares que fueron donados por decenas de magnates y empresas de tecnología. Además, forma parte de una serie de remodelaciones polémicas que Trump está realizando en la residencia y en Washington.

Esta semana, la Casa Blanca destituyó a 6 consultores encargados de cuidar el patrimonio y aconsejar sobre remodelaciones y construcciones en la sede del Ejecutivo y serán sustituidos por otros nombrados por el mandatario. EFE

