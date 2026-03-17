Un 59 % de bolivianos apoya liderazgo femenino, pero solo 22 % acepta ser «feminista»

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La Paz, 17 mar (EFE).- Un 59 % de los bolivianos considera que el liderazgo femenino en puestos de responsabilidad mejora el funcionamiento de los gobiernos y las empresas, pero solo un 22 % se identifica como «feminista», según una encuesta presentada este martes por la empresa Ipsos Ciesmori.

La encuesta fue realizada en línea a 400 personas mayores de edad, de 18 a 79 años de edad, entre el 16 y el 28 de enero en las cuatro principales ciudades de Bolivia: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, y tiene un margen de error del 4,90 %, indicó la gerente comercial, Alejandra Candia.

«Se reconoce que no habrá igualdad real sin una mayor presencia de líderes femeninas en la toma de decisiones», afirma el estudio.

Sin embargo, aunque los bolivianos apoyan los objetivos de equidad, se distancian del movimiento político «feminista» ya que solo el 22% se identifica con él mismo, mientras que un 55% lo rechaza, agrega.

La encuesta también señala que un 58% de los bolivianos considera que se ha avanzado lo suficiente en materia de derechos igualitarios, mientras que un 55% siente que se «exige demasiado a los hombres» y un 50% percibe incluso una discriminación hacia ellos.

Según el informe, esos porcentajes mostrarían una mayor «resistencia al cambio y fatiga social» frente al desafío de nuevos retos a favor de la igualdad.

Esa situación explicaría por qué se apoya el empoderamiento femenino y, a la vez, hay un distanciamiento con la identidad política respecto al movimiento feminista.

En cuanto a la corresponsabilidad, el 83 % de los bolivianos apoya compartir equitativamente las tareas domésticas (83 %) y el 84 % el cuidado de los hijos.

Sobre las brechas en las oportunidades laborales, un 38 % considera que hombres y mujeres tienen las mejores opciones, y un 31 % señala que los hombres tienen mejores posibilidades contra un 10 % que piensa lo mismo de las féminas.

El estudio también afirma que un 51 % confía en que las mujeres jóvenes tendrán un futuro mejor que sus madres, lo que puede considerarse «un optimismo generacional moderado», indicó Candia.EFE

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