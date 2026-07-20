Un 66 % de Cuba quedará a la vez sin corriente este lunes por la crisis energética

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La Habana, 20 jul (EFE).- Los prolongados apagones en Cuba afectarán este lunes de forma simultánea hasta al 66 % del país, cuando ocurra el mayor corte del suministro en el momento de mayor demanda (tarde-noche), según un análisis elaborado por EFE a partir de datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

El país caribeño afronta una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de «genocida» y por la que acusa a la Administración de Washington de estar «asfixiando» a la isla.

El Gobierno cubano ha reconocido, además, que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es «crítica», afectado tanto por el bloqueo petrolero como por la obsolescencia de las termoeléctricas en la isla, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas para su correcto mantenimiento.

Los cortes diarios de electricidad alcanzaron este pasado fin de semana las 16 horas consecutivas en La Habana, mientras que en el resto del país superan las 48 horas seguidas.

En este contexto, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada una capacidad de generación de apenas 1.120 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, el déficit (la diferencia entre oferta y demanda) será de 2.080 MW y la afectación estimada (lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados) alcanzará 2.110 MW.

Este lunes, además, la UNE reportó que siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país permanecen fuera de operaciones por averías o trabajos de mantenimiento.

Esta fuente, responsable del 40 % del mix energético del país, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

Las obsoletas centrales termoeléctricas de Cuba fueron construidas en su mayoría durante las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, pero con el déficit crónico de inversiones y mantenimientos, sufren frecuentes averías.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, y responsables de otro 40 % del mix energético de la isla; mientras que el 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

Según varias estimaciones, la isla caribeña precisa más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería importarlo.

La crisis energética en Cuba ha paralizado casi totalmente su economía, que se estima que se va a contraer al menos un 6,5 % en este 2026, tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos. EFE

cdg/mra