Un 66 % de Cuba quedará a la vez sin corriente este lunes por la crisis energética

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La Habana, 27 jul (EFE).- Cuba sufrirá este lunes otra jornada de cortes de energía en todo su territorio, apagones que dejarán hasta un 66 % de la isla desconectada simultáneamente durante el momento de mayor demanda energética, en la tarde-noche, según datos de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se explica por la conjunción de un factor estructural, el sistema energético profundamente obsoleto; y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional.

Los cubanos apenas cuentan diariamente con par de horas de energía, pues lo habitual es que sufran más de 20 horas consecutivas sin corriente en La Habana, mientras en el resto del país superan las 48 horas seguidas.

En este contexto, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada una capacidad de generación de 1.150 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250MW.

Así, la afectación estimada, es decir, lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados, alcanzará 2.130 MW.

Este lunes, además, la UNE reportó que ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país permanecen fuera de operaciones por averías o trabajos de mantenimiento.

Esta fuente, responsable del 40 % del mix energético en la el país caribeño, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense. Las obsoletas centrales termoeléctricas de Cuba fueron construidas en su mayoría durante las décadas 60 y 70 del siglo pasado; pero con el déficit crónico de inversiones y mantenimientos, sufren frecuentes averías.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, y responsables de otro 40 % del mix energético; mientras que el 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables.

En medio de esta crisis energética, el Gobierno cubano ha apostado a la energía solar como una de las principales soluciones, y puso en marcha un programa para levantar 92 parques solares por toda la isla, que prevé tengan una potencia instalada total de unos 2.000 MW.

Hasta la fecha, según los datos de la UNE, unos 54 parques fotovoltaicos aportan a la producción de energía en la isla, los cuales alcanzan un promedio de potencia máxima de 700 MW en los horarios en los cuales se trabaja con esta fuente de generación (principalmente en el día).

Sin embargo, estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano. EFE

cdg/eav