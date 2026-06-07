Un 66 % de Cuba quedará sin corriente a la vez en el mayor apagón previsto, este domingo

2 minutos

La Habana, 7 jun (EFE).- Cuba tendrá este domingo otra jornada con un promedio de apenas un par de horas de corriente eléctrica por región cuando en el horario de la tarde-noche, el de mayor demanda de energía, los apagones afecten a la vez el 66 % del país, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

La tasa de afectación prevista para este domingo es la mayor reportada esta semana, en la que cada día se ha mantenido por encima del 60 %.

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada hasta el extremo desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., que la ONU ha calificado de contrario al derecho internacional. La situación actual es «crítica», según el Gobierno cubano, con apagones en La Habana que superan las 22 horas diarias y de hasta dos días consecutivos en el resto del país.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.060 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.990 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.020 MW.

En esta fecha, once de las 16 unidades de generación termoeléctricas del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

Los apagones son además uno de los principales vectores del creciente descontento social, como evidencian las protestas -focalizadas y pacíficas- que se han registrado en las últimas semanas, principalmente en La Habana. EFE

rmo/av