Un 70 % de Cuba quedará a la vez sin corriente este miércoles por la crisis energética

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La Habana, 5 ago (EFE).- Cuba sufrirá este miércoles otra jornada sin apenas corriente en todo su territorio y con apagones que dejarán hasta un 70 % de la isla desconectada a la vez durante el momento de mayor demanda energética, según datos de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) cotejados por EFE.

El país caribeño se encuentra sumido en una profunda crisis energética desde 2024, que se explica por la conjunción de un factor estructural, el sistema energético profundamente obsoleto; y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional.

La situación es crónica. Esta semana, la isla sufrió dos apagones nacionales en menos de 24 horas que dejaron a 9 millones de cubanos sin energía eléctrica a la vez, a los cuales le había antecedido otro parcial que provocó un corte de energía en siete provincias desde el extremo occidental hasta la región central del país caribeño.

En este contexto, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de este miércoles una capacidad de generación de apenas 970 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.180 MW y la afectación que se estima -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.210 MW.

Además, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país permanecen fuera de operaciones en esta jornada por averías o trabajos de mantenimiento, una fuente responsable del 40 % del mix energético en la el país caribeño, que se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, y que es responsable de otro 40 % del mix energético. El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables.

Cuba ha sufrido doce apagones generales en casi 24 meses, siete de ellos en lo que va de 2026. La grave situación energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 6,5 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos).

La crisis energética ha azuzado también el descontento social y ha motivado protestas pacíficas con cacerolazos, sentadas en avenidas de La Habana y quema de basureros en diversos barrios de la capital.

Los cubanos sufren, además de los apagones, la paralización casi total del transporte público, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y se han disparado los precios de manera generalizada, especialmente de los alimentos y los medicamentos en mercados informales. EFE

cdg/pcc