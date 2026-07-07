Un 72 % de israelíes cree que el Ejército debería quedarse en el sur del Líbano

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Jerusalén, 7 jul (EFE).- Un 72 % de israelíes cree que el Ejército de su país debería mantener una «zona de seguridad permanente» en el sur del Líbano, según una encuesta publicada este martes por el Instituto para la Democracia de Israel (IDI).

El apoyo a una ocupación continua aumenta hasta el 80 % entre los encuestados judíos israelíes, mientras que entre los palestinos ciudadanos de Israel (conocidos como árabes israelíes) cae al 32 % y una tímida mayoría (el 57,5 %) piensa que Israel no debería quedarse en el país vecino.

Por ideología, mientras que el 89,5 % de los judíos de derechas apoyan mantener esa denominada «zona de seguridad», solo el 50,5 % de los judíos de izquierdas se muestran a favor.

Estas respuestas están basadas en una encuesta realizada por vía telefónica y por internet entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2026, con una muestra de 603 entrevistas en hebreo y 151 en árabe y un margen de error máximo de ±3,57 %.

Preguntados sobre si la seguridad de Israel es una prioridad para el presidente de EE. UU., Donald Trump, solo el 28 % de la muestra total consideró que sí, en comparación con el 44 % del pasado mes de mayo.

Esa caída se debe a que entre la población judía, el porcentaje que considera que la seguridad de Israel es una prioridad para Trump cayó del 41 % en mayo a tan solo el 26 % en junio; mientras que entre la población árabe se desplomó del 59 % en mayo a tan solo el 36 % ahora.

Sin embargo, a la pregunta de si los desacuerdos entre ambos países responden a un empeoramiento de las relaciones que «podría prolongarse» o a una «crisis temporal que no perjudicará la estrecha relación» que tienen, un 53 % de todos los encuestados lo ve como algo pasajero.

Entre los judíos, solo el 34 % cree que marca un empeoramiento en las relaciones entre Estados Unidos e Israel que podría prolongarse en el tiempo, mientras que ese sentimiento aumenta al 46 % entre los encuestados árabes israelíes. EFE

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