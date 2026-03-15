Un 87 % de los kazajos votó ‘sí’ en histórico referéndum constitucional, según sondeos

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Astaná, 15 mar (EFE).- Un 87 % de los kazajos votó a favor de la reforma constitucional en un histórico referéndum celebrado el domingo en la mayor república centroasiática, según los sondeos a pie de urna.

Según el instituto IKSI, un 87,4 % de los votantes apoyó los cambios en la carta magna, mientras el Instituto de Integración Europea situó esa cifra en un 86,7 %, informó la televisión pública de este país bañado por el mar Caspio. EFE

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