Un 95 % de familias haitianas entrevistadas por ONG se acostó con hambre el último mes

Puerto Príncipe, 18 feb (EFE).- El hambre en Haití alcanza niveles alarmantes y, conforme a una encuesta de una ONG que trabaja sobre el terreno, un 99 % de familias se salta comidas de forma regular y un 95 % asegura que se ha ido a la cama con hambre en el último mes porque no tiene recursos para adquirir alimentos.

Al entrevistar a casi 200 familias (unas 1.500 personas) en los municipios de Jéremie y Roseaux, la organización humanitaria ActionAid encontró que en el 88 % de los hogares un miembro de la familia había pasado todo el día sin comer en el último mes y casi uno de cada diez había pasado 24 horas sin comer al menos 10 veces.

Una situación que esta ONG teme que empeore aún más ante la congelación temporal de fondos estadounidenses para ayuda al desarrollo, en un país donde, según datos de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), 5,4 millones de personas, la mitad de la población, luchan por alimentarse cada día.

De acuerdo con el estudio, las bandas armadas impiden el suministro de alimentos cerrando carreteras y exigiendo sobornos a los camioneros, lo que hace subir los precios y deja a muchas familias sin acceso a los productos básicos.

De media, las familias entrevistadas indicaron que gastan solo 11.742 gourdes (unos 90 dólares) por mes en alimentos, lo que con un promedio de ocho personas por hogar equivale a 11 dólares por persona durante un mes y, en algunos de ellos, se destina poco más de 1 dólar persona/mes.

El 97 % de las familias consultadas dijo que ha tenido que reducir las porciones de comida y el 53 % se ha visto obligado a pedir alimentos a amigos o familiares.

«Lo que estamos presenciando en Haití no es escasez de alimentos, es una crisis de hambre en toda regla impulsada por la violencia, la inflación y la negligencia sistémica. Los mercados todavía tienen alimentos, pero millones de personas simplemente no pueden permitírselos. Pensar que más de 9 de cada 10 personas, muchas de ellas niños, se van a la cama con hambre es desgarrador», consideró Angeline Annesteus, directora de País de ActionAid en Haití.

Alertó de que «los niveles de hambre, sufrimiento y muerte en Haití son más que preocupantes, las potencias mundiales miran hacia otro lado o, lo que es peor, interrumpen activamente los esfuerzos humanitarios. La gente morirá de hambre en los próximos meses a menos que se liberen fondos urgentes. No hay posibilidad de paz y estabilidad en Haití mientras millones de personas se enfrentan a la hambruna».

De ello dio testimonio a esta ONG Féduine, una mujer de 28 años que vive en Jérémie: «Se ha vuelto tan difícil comer… Es realmente preocupante cuando solo podemos comer cada dos días. Algunos días no tengo nada que darles (a los hijos). Cuando me fui esta mañana, no tenía nada que dar al bebé». EFE

