Un año de cárcel para un periodista tunecino por proferir «insultos» en redes sociales

2 minutos

Túnez, 7 may (EFE).- El periodista tunecino Ziad Hani fue condenado este jueves a un año de prisión por «ofensas e insultos a través de redes sociales», con ataques verbales «que incluían a jueces», segpun informó la agencia oficial TAP, una sentencia que diversas organizaciones calificaron como un «ataque» a la libertad de prensa.

La condena se produce semanas después de que divisiones especializadas de la Policía y la Guardia Nacional recibieran la autorización para presentar un expediente judicial contra Hani -quien recibe una pena de prisión por segunda vez en menos de tres años- por delitos relacionados con la tecnología de la información y la comunicación.

El periodista, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 26 de abril por este caso, recibió el apoyo de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, que han exigido durante los últimos días su liberación y el sobreseimiento del caso.

Tras conocerse la condena definitiva a un año de cárcel, el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés) rechazó el veredicto, al considerar que se trata de un «ataque a la libertad de expresión», basado en una publicación de Hani en su cuenta personal de Facebook, referida a su participación en un «seminario de diálogo».

El gremio consideró que el periodista fue condenado «con base a un texto legal relacionado con la libertad de opinión, expresión y prensa que se remonta al período de la dictadura» y afirmó que su uso para enjuiciar a profesionales de la información «representa una grave desviación de la ley y un uso arbitrario del poder judicial».

El SNJT manifestó que la «vigilancia y el enjuiciamiento repetido» a Hani «representa una clara forma de manipulación judicial», lo que consideró «un peligro para el periodismo y la libertad de expresión en Túnez, donde las persecuciones a periodistas han contribuido al miedo y a la autocensura».

Ante esta situación, exigió el cese de procesos contra periodistas, el respeto a las garantías constitucionales y legales en materia de libertad de expresión y prensa, y establecer marcos legales apropiados para temas relacionados con el periodismo. EFE

sb/gpv