Un año después de la Cumbre de los Océanos, el Tratado contra los plásticos sigue atascado

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(Actualiza con anuncio francés de tres nuevas zonas protegidas)

París, 8 jun (EFE).- Cuando se cumple un año de la histórica Cumbre de la ONU sobre los Océanos (UNOC3) celebrada en Niza (Francia), las negociaciones para el acuerdo mundial contra la contaminación por los plásticos siguen atascadas, por lo que varios gobiernos y organismos internacionales urgieron este lunes en París a la acción.

«Son unas negociaciones que comenzaron en 2022 y son muy difíciles (…) Tenemos que hacer comprender a los países productores de petróleo que este tipo de tratados no van contra el crecimiento económico», explicó la exministra de Transición Ecológica Barbara Pompili, quien actualmente es embajadora delegada para el Medio Ambiente de Francia, país al que representa en varias cumbres internacionales.

Durante su intervención en el Fórum Neptuno, celebrado este lunes en París para celebrar el Día Mundial de los Océanos y hacer balance de los compromisos alcanzados hace justo un año en la UNOC3 de Niza, Pompili incidió en que la polución por plásticos es «la quintaesencia» de los problemas de la ecología debido al choque con los intereses de actores que ven la protección ambiental como «un fardo» al desarrollo.

El mundo produce, según Naciones Unidas, 430 millones de toneladas de plástico al año, muchos de los cuales tienen un ciclo de vida breve y generan consecuencias negativas para los ecosistemas y para los propios seres humanos debido a la ingestión de microplásticos. Se estima que para el año 2060 la contaminación de este tipo se triplicará si no se toman medidas eficientes en el corto plazo.

Tras una histórica adopción en la ONU de una resolución en 2022 para acabar con la contaminación por plástico, se dieron seis sesiones de negociaciones que resultaron infructuosas (Uruguay, Francia, Kenia, Canadá, Corea del Sur y Suiza, el pasado agosto) debido a que países productores de petróleo como Arabia Saudí, Irán o Rusia se negaron a una limitación mundial de la producción de plástico.

El impulso que la UNOC de Niza había dado a estas negociaciones se desinfló tras la falta de acuerdo constatada en agosto de 2025, en la tanda de Ginebra. Tras esa infructuosa cita, Chile asumió la presidencia del proceso de negociación para este tratado vinculante, considerado el acuerdo global más importante en la materia.

En un mensaje difundido durante el Fórum Neptuno, el nuevo presidente encargado de desatascar las negociaciones, el chileno Julio Cordano, reconoció la complejidad de las negociaciones y citó como principales desafíos el grado de «ambición (del tratado), su financiamiento y sus mecanismos de implementación».

«Cada día, el equivalente a 2.000 camiones de basura llenos de plástico se vierten en los océanos, ríos y lagos del mundo (…) La contaminación por plásticos no respeta fronteras. Ningún país puede enfrentar esto solo», alegó Cordano, presidente del Comité Intergubernamental de Negociaciones para este tratado global.

Tratado de la Alta Mar, un hito gestado en Niza

La UNOC3 de Niza dejó como uno de sus grandes legados el Tratado de la Alta Mar (BBNJ, en inglés), que entró en vigor en enero de 2026 y cuya misión es proteger el «Salvaje Oeste» de los océanos, es decir, todas las aguas que están a más de 200 millas náuticas de las costas y que no pertenecen a ningún país, lo que representa el 64 % de los océanos.

Durante su intervención en el Fórum Neptuno, el comisario europeo para la Pesca y los Océanos, el chipriota Costas Kadis, se felicitó por el BBNJ y destacó lo «cruciales» que son la ciencia y los datos para avanzar en la protección del medio ambiente de manera multilateral.

Kadis señaló la importancia que la CE otorga a la diplomacia azul y puso como ejemplo la nueva iniciativa europea ‘Ocean Eye’, en un contexto en el que las políticas de los Estados Unidos de Donald Trump han reducido la prioridad de las agencias federales de observación del océano y de medición de la temperatura de las aguas que afectan a la NASA y la NOAA.

«Nuestro objetivo es unir a los países de la UE y a los socios internacionales para reforzar conjuntamente sus compromisos con el fin de fortalecer el sistema global de observación oceánica», señaló el comisario, quien recordó que el 70 % de la superficie del planeta está cubierto por los océanos.

«Ningún país o región -ahondó- puede observar el océano por sí solo. Esto debe ser un esfuerzo global con la diplomacia a la vanguardia».

Coincidiendo con el foro, el Gobierno francés anunció la creación de tres nuevas áreas de fuerte protección marina, que representan ya el 14,68 % de todas las aguas bajo jurisdicción francesa (país que tiene el segundo mayor espacio marítimo mundial). EFE

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