The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un abogado agrede al presidente del Supremo de India por un comentario sobre un dios hindú

Este contenido fue publicado en
2 minutos

(Actualiza EX1255 con la declaración del primer ministro indio, Narendra Modi)

Nueva Delhi, 6 oct (EFE).- Un abogado intentó lanzar un zapato al presidente de la Corte Suprema de la India, B.R. Gavai, durante una audiencia este lunes por unas declaraciones del magistrado sobre un dios hindú en un caso previo, según los comunicados de asociaciones de abogados del Tribunal Supremo.

El abogado Rakesh Kishore se acercó este lunes a la plataforma elevada donde estaba sentado el presidente de la Corte Suprema de la India, B.R. Gavai, y tuvo que ser detenido por el personal de seguridad cuando se disponía a arrojarle un zapato, informaron los comunicados emitidos por separado de la Asociación de Abogados del Tribunal Supremo (SCBA) y la Asociación de Abogados Registrados del Tribunal Supremo (SCAORA)

El presidente de la Corte Suprema solicitó al tribunal que continuara el procedimiento mientras su posible atacante era sacado del tribunal, añadieron los comunicados.

El desencadenante del acto cometido por el abogado Rakesh Kishore posiblemente fue un comentario del presidente del Tribunal Supremo durante una audiencia sobre la restauración de una estatua del dios Vishnu en un templo del país asiático, explicaron las asociaciones de abogados.

Gavai desestimó la petición de la restauración. «Ve y pídele a la deidad misma que haga algo», dijo. Más tarde aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas en redes sociales y que respeta todas las religiones, subrayaron.

El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó su apoyo al presidente del Supremo en un mensaje en X tras mantener una conversación con él. «El ataque que sufrió hoy en las instalaciones del Tribunal Supremo ha indignado a todos los indios. No hay cabida para actos tan reprensibles en nuestra sociedad», escribió.

La Asociación de Abogados del Tribunal Supremo (SCBA) condenó en el comunicado unánimemente el «acto reprensible» cometido por el abogado, calificando la conducta de «totalmente impropia de un funcionario judicial».

La SCBA señaló que atenta contra los fundamentos del respeto mutuo entre la magistratura y la abogacía.

La Asociación de Abogados Registrados del Tribunal Supremo (SCAORA) repudió también el «gesto injustificado e intempestivo» del abogado en lo que definió como un «ataque a la independencia judicial».

El Consejo de Abogados de la India (BCI) decidió suspender el ejercicio profesional del abogado Rakesh Kishore e inició procedimientos disciplinarios contra el mismo. EFE

mtv/lgm/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR