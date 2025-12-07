Un accidente de autobús en Argelia deja 14 muertos y 34 heridos

Catorce personas murieron y 34 resultaron heridas el sábado cuando un autobús derrapó y volcó en el sur de Argelia, informó la protección civil.

Las fotografías de medios locales muestran el vehículo volcado sobre su techo al borde de una carretera de la localidad de Tebelbala, a unos 400 km al sur de Bechar, en el sur del país.

El autobús de pasajeros se accidentó cuando circulaba en una carretera nacional entre Bechar y Tinduf, en el extremo sur de Argelia.

El presidente Abdelmadjid Tebboune dijo estar «entristecido» por el accidente y presentó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Se trata del accidente de tránsito más mortal desde agosto, cuando un bus cayó en un río cerca de Argel, donde murieron 18 personas.

