The Swiss voice in the world since 1935

Un accidente de autobús en Argelia deja 18 muertos y nueve heridos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Túnez, 15 ago (EFE).- Al menos 18 personas fallecieron y nueve resultaron heridas este viernes a consecuencia de un accidente de autobús en la capital de Argelia, informó Protección Civil del país magrebí a través de Facebook.

La fuente precisó que dos de los heridos -atendidos en el lugar del siniestro y posteriormente trasladados a un hospital- se encuentran en «estado crítico», mientras que el resto tienen lesiones de diversa consideración.

La entidad, que explicó que el vehículo se precipitó a un río de bajo caudal cuando cruzaba un puente, aseguró que los efectivos de Protección Civil atendieron a varios heridos en el lugar de los hechos, a dónde llegó otro autobús para el traslado de las personas que resultaron ilesas.

Mientras, los fallecidos fueron llevados al «servicio de conservación de cadáveres» de la institución, a la espera de ser identificados y trasladados a sus lugares de procedencia.

El balance facilitado por Protección Civil es preliminar, subrayó la entidad, por lo que no se descarta que el número de víctimas mortales se incremente en las próximas horas. EFE

sb/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR