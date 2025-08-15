Un accidente de autobús en Argelia deja 18 muertos y nueve heridos
Túnez, 15 ago (EFE).- Al menos 18 personas fallecieron y nueve resultaron heridas este viernes a consecuencia de un accidente de autobús en la capital de Argelia, informó Protección Civil del país magrebí a través de Facebook.
La fuente precisó que dos de los heridos -atendidos en el lugar del siniestro y posteriormente trasladados a un hospital- se encuentran en «estado crítico», mientras que el resto tienen lesiones de diversa consideración.
La entidad, que explicó que el vehículo se precipitó a un río de bajo caudal cuando cruzaba un puente, aseguró que los efectivos de Protección Civil atendieron a varios heridos en el lugar de los hechos, a dónde llegó otro autobús para el traslado de las personas que resultaron ilesas.
Mientras, los fallecidos fueron llevados al «servicio de conservación de cadáveres» de la institución, a la espera de ser identificados y trasladados a sus lugares de procedencia.
El balance facilitado por Protección Civil es preliminar, subrayó la entidad, por lo que no se descarta que el número de víctimas mortales se incremente en las próximas horas. EFE
