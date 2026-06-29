Un accidente de avión civil deja 11 muertos en Francia, según las autoridades locales
Un avión civil que transportaba paracaidistas en su vuelo de bautismo se estrelló este domingo cerca de la localidad francesa de Tomblaine y causó la muerte de las 11 personas a bordo, informaron las autoridades locales.
El accidente cobró la vida de cinco instructores, cinco alumnos y el piloto de la aeronave, informó Yves Seguy, prefecto del departamento oriental de Meurthe y Mosela.
En avión, registrado en Alemania, se estrelló cerca de la pista del aeródromo de Nancy-Essey, próxima a un área residencial y a dos carreteras, informó un periodista de la AFP.
La causa del incidente no ha sido esclarecida. Equipos de apoyo médico y psicológico atienden a los familiares de las víctimas que se encontraban en el aeródromo, así como a otros testigos.
La policía instó en la red social X a evitar la zona alrededor del aeropuerto para permitir el acceso de los servicios de emergencia.
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