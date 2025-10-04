Un accidente de tránsito en el centro de Cuba deja una persona muerta y varias heridas

La Habana, 4 oct (EFE).- Una persona muerta y diez más heridas -dos de ellas en estado crítico- es el saldo de un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de la provincia de Villa Clara (centro de Cuba), informó este sábado la prensa estatal.

El suceso se produjo en la mañana de hoy tras el choque de una ambulancia y un automóvil particular en el poblado de Manicaragua en Villa Clara, precisó la emisora local Radio Arimao.

Las autoridades investigan las causas del accidente, agregó la fuente.

Durante el primer trimestre de 2025, las muertes en accidentes viales registraron un repunte en Cuba a pesar de que el número de siniestros (1.738) fue menor a los 1.882 registrados entre enero y marzo de 2024.

En 2024, en la isla se registraron 7.507 accidentes de tráfico, un 12 % menos que en 2023, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Las autoridades citaron la falta de atención al control del vehículo -en un 30 % de los casos- y no conceder el derecho de vía (29,9 %) como las principales causas de la accidentalidad en las vías cubanas.

La Comisión reconoció además que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que provocan accidentes viales en la isla. EFE

